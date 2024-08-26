В Германии произошли столкновения между протестующими

В ФРГ за неделю до местных выборов в восточных землях нарастает волна протестов против возрождения в стране нацизма. Тысячи людей вышли на улицы немецких городов, опасаясь победы крайне правой партии «Альтернатива для Германии», популярность которой, согласно опросам, растет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эрфурте на демонстрации вышли около 5 тысяч человек. Они призвали немцев сплотиться, чтобы не допустить прихода к власти неонацистов и показать, что общество готово бороться с ними всеми способами. По мнению протестующих, победа ультраправых приведет к краху демократии и вернет страну в мрачные времена 30-х годов прошлого столетия.

Прежде всего мы хотим придать людям смелости. Мы не меньшинство. Мы по-прежнему большинство, которое хочет отстаивать демократию в этой стране. И мы хотим показать, что нас здесь много. В конце концов, если верить прогнозам, 70 % людей не хотят голосовать за правых.

Однако далеко не везде акции проходили мирно. В Золингене приверженцы правых сил пытались провести свой марш, однако противники «Альтернативы для Германии» не дали им этого сделать. Словесная перепалка быстро переросла в побоище. В дело пришлось вмешаться полиции. Для того чтобы развести митингующих, им пришлось применить дубинки. Задержаны несколько человек.