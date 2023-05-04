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В МИД РФ предупредили Киев и Запад о последствиях контрнаступления ВСУ

04 мая 2023 05:47
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Одобрение Западом контрнаступательной операции приведет к кровопролитию и усугублению конфликта. Такое заявление сделал заместитель руководителя российского МИД Михаил Галузин, информирует ТАСС. 

По его словам, Москва готова к любым событиям. Галузин обратил внимание, что безответственное снабжение Киева вооружением со стороны западных стран приведет к плохому итогу. При таком сценарии печальные последствия неминуемы, отметил представитель МИД РФ. 

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 3 мая, во время конференции в Финляндии заявил, что наступательные действия скоро начнутся. О том, что украинская армия фактически уже начала наступательную операцию заявил и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что активная стадия контрнаступления будет совсем скоро. ВСУ к этому готовы, сказал Пригожин. 

# Международная политика # Евгений Пригожин

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