В МИД РФ предупредили Киев и Запад о последствиях контрнаступления ВСУ

Одобрение Западом контрнаступательной операции приведет к кровопролитию и усугублению конфликта. Такое заявление сделал заместитель руководителя российского МИД Михаил Галузин, информирует ТАСС.

По его словам, Москва готова к любым событиям. Галузин обратил внимание, что безответственное снабжение Киева вооружением со стороны западных стран приведет к плохому итогу. При таком сценарии печальные последствия неминуемы, отметил представитель МИД РФ.

Как сообщалось, украинский лидер Владимир Зеленский в среду, 3 мая, во время конференции в Финляндии заявил, что наступательные действия скоро начнутся. О том, что украинская армия фактически уже начала наступательную операцию заявил и глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Он отметил, что активная стадия контрнаступления будет совсем скоро. ВСУ к этому готовы, сказал Пригожин.