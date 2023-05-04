Орбан: возвращение Трампа поможет достижению мира в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переизбрание Дональда Трампа в Белый дом поспособствует достижению мира в Украине, пишет РИА Новости.

Он выразил уверенность, что при Трампе на посту президента США Украину и Европу не «раздирала» бы война. Премьер-министр также подчеркнул, что прогрессивная внешняя политика приводит к войне и хаосу, а не к миру и стабильности.

По его мнению, достижение мира в Украине станет реальным только после начала переговорного процесса между Россией и США, а европейские страны лишились возможности выступать в качестве посредников, не выполнив Минские соглашения.