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Орбан: возвращение Трампа поможет достижению мира в Украине

04 мая 2023 11:52
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что переизбрание Дональда Трампа в Белый дом поспособствует достижению мира в Украине, пишет РИА Новости.  

Он выразил уверенность, что при Трампе на посту президента США Украину и Европу не «раздирала» бы война. Премьер-министр также подчеркнул, что прогрессивная внешняя политика приводит к войне и хаосу, а не к миру и стабильности.  

По его мнению, достижение мира в Украине станет реальным только после начала переговорного процесса между Россией и США, а европейские страны лишились возможности выступать в качестве посредников, не выполнив Минские соглашения.  

# Международная политика # Виктор Орбан

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