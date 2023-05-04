Песков о причастности США к атаке на Кремль: спецслужбы РФ располагают такими данными

Российская Федерация знает о том, что Штаты причастны к атаке БПЛА на Кремль. США должны понимать, насколько такое участие опасно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Данными о причастности Киева и Вашингтона к удару по Кремлю владеет спецслужба РФ. Так Песков ответил на вопрос представителей СМИ о том, есть ли основания утверждать, что Штаты имеют к теракту отношение. Он отметил, что пока эта информация не афишируется, но данными располагаем. Крайне важно, чтобы в США это понимали. А также понимали, чем может закончиться такое участие в конфликте.

В ночь на среду Киевом была совершена попытка атаки на кремлевскую резиденцию. Два дрона с украинской стороны были нацелены на Кремль. БПЛА были сбиты российской стороной. В Москве произошедшее расценили как террористический акт и покушение на российского лидера Владимира Путина. По факту попытки атаки СК РФ заведено уголовное дело о теракте.