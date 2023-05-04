Украинские вооруженные силы перебросили крупный конвой военной техники в Северском направлении, предположительно, с целью нанесения удара по Кременной в Луганской Народной Республике, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

По словам представителя силовых структур региона, этот маневр может свидетельствовать о попытке сосредоточить силы для проведения основной или отвлекающей операции.

В четверг, 4 мая, о серьезном скоплении сил ВСУ на передовой с целью начать наступательную операцию в Запорожской области сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он отметил, российская армия к атаке готова, а контрудар в Запорожской области для Украины может стать началом конца.

Ранее американский правозащитник Аджам Барака выразил мнение, что в ближайшее время украинский кризис завершится. Несмотря на стремление Киева предпринять попытку контратаки, он утверждает, что это станет заключительным шагом для Украины: контратака провалится. Он подчеркнул, что все знают об этом за исключением граждан США, которым преподносят ложную информацию американские СМИ.