В Йемене взорвали автомобиль рядом с кортежем губернатора, погибли телохранители

Новости Йемена. В Йемене взрыв унес жизни пяти человек, еще пятеро ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Целью нападения был кортеж губернатора южной провинции Аден. Рядом с его машиной взорвался другой начиненный взрывчаткой автомобиль, при этом чиновник остался жив.