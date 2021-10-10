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В Йемене взорвали автомобиль рядом с кортежем губернатора, погибли телохранители

10 октября 2021 13:36
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Новости Йемена. В Йемене взрыв унес жизни пяти человек, еще пятеро ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Йемене взорвали автомобиль рядом с кортежем губернатора, погибли телохранители-1

Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Целью нападения был кортеж губернатора южной провинции Аден. Рядом с его машиной взорвался другой начиненный взрывчаткой автомобиль, при этом чиновник остался жив.  

В Йемене взорвали автомобиль рядом с кортежем губернатора, погибли телохранители-4

В момент аварии в автомобилях находились и другие представители городской власти, однако среди пострадавших их нет. Четверо погибших – охранники губернатора.  

# Взрыв # Ахмед Лямляс # Фотофакт

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