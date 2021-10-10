В Йемене взорвали автомобиль рядом с кортежем губернатора, погибли телохранители

Новости Йемена. В Йемене взрыв унес жизни пяти человек, еще пятеро ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Йемена. В Йемене взрыв унес жизни пяти человек, еще пятеро ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести и сейчас находятся в больнице. Целью нападения был кортеж губернатора южной провинции Аден. Рядом с его машиной взорвался другой начиненный взрывчаткой автомобиль, при этом чиновник остался жив.
В момент аварии в автомобилях находились и другие представители городской власти, однако среди пострадавших их нет. Четверо погибших – охранники губернатора.