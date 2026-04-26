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Депутат ЕП от Польши после слов Мерца о Киеве заявила, что он сошел с ума

26 апреля 2026 11:05
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Депутат ЕП от Польши после слов Мерца о Киеве заявила, что он сошел с ума-0

Европарламенте предположили, что канцлер Германии Фридрих Мерц потерял рассудок, пишет РИА Новости.

В ЕС вызвало беспокойство предложение Мерца усилить интеграцию Киева с Евросоюзом. По словам депутата ЕП от Польши Евы Зайончковской-Герник, Мерц намерен предоставить украинской стороне возможность уже принимать участие в работе ЕС, ЕК и Европарламента.
«Кто-то здесь серьезно сошел с ума», – указала политик, добавив, что Киева не имеет права голоса в объединении, однако его интересы представляет и защищает Брюссель лучше, чем интересы Варшавы. 

Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц

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