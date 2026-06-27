В Минске стартует спортивный праздник «Олимпийский день»

Праздник спорта в Минске. На стадионе «Динамо» стартует «Олимпийский день». Мероприятие приурочено к 35-летию Национального Олимпийского комитета Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гостей ожидают мастер-классы, открытые тренировки более чем по 20 видам спорта, а также интерактивные площадки. На каждой локации работают волонтеры, которые помогут всем желающим освоить новые виды активностей.

Виталий Волосюк, начальник департамента массового и любительского футбола АБФФ:

Готовность площадки на 100%. Мы во всеоружии, ждем уже участников сегодняшнего мероприятия. Сегодня наша Федерация футбола представляет здесь две активности. Первая активность – это передача мяча. И вторая активность – это контроль мяча, то есть дриблинг.

У спортивного проекта и благотворительная миссия. Участники будут зарабатывать так называемые «минуты добра», которые в итоге станут реальной финансовой помощью детям с тяжелыми заболеваниями. Ожидается участие именитых отечественных спортсменов: Дарьи Домрачевой, Антона и Динары Смольских, Александра Глеба и многих других.