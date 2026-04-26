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Трамп сделал заявление после ЧП со стрельбой на мероприятии с его участием

26 апреля 2026 09:32
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Трамп сделал заявление после ЧП со стрельбой на мероприятии с его участием-0

По мнению главы Белого дома Дональда Трампа, не исключено, что именно он мог являлся главной целью стрелявшего на мероприятии в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

25 апреля вооруженный мужчина начал стрельбу на торжественном ужине с журналистами Белого дома в отеле Washington Hilton, где присутствовал Трамп и члены американской администрации. Злоумышленник ранил агента Секретной службы, после чего был задержан.

The New York Post сообщает, нападавший – педагог из Калифорнии Коул Томас Аллан. По сведениям CBS, мужчина сообщил, что целью стрельбы были чиновники администрации Трампа.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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