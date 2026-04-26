Прямой эфир

В Колумбии в результате теракта погибли 14 человек

26 апреля 2026 10:56
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

14 человек погибли и около 40 получили ранения в результате теракта в Колумбии. Инцидент произошел на Панамериканском шоссе на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Колумбии в результате теракта погибли 14 человек-2

Целью атаки стал пассажирский автобус. Взрыв был такой силы, что на дороге образовалась глубокая воронка, а очевидцев отбросило на несколько метров. Среди пострадавших – пятеро детей. Ответственность за инцидент возложена на группировки боевиков-повстанцев, которые отвергли мирное соглашение 2016 года и продолжают терроризировать гражданское население. Эскалация противостояния происходит в преддверии президентских выборов, которые состоятся в мае. За выходные в Колумбии также произошли нападения на военные базы и объекты инфраструктуры.

# Теракт

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп сделал заявление после ЧП со стрельбой на мероприятии с его участием
26 апреля 2026 09:32

Трамп сделал заявление после ЧП со стрельбой на мероприятии с его участием

Киев атаковал Севастополь, есть погибшие
26 апреля 2026 09:14

Киев атаковал Севастополь, есть погибшие

В Вильнюсе не стихают протесты против давления на СМИ
26 апреля 2026 08:36

В Вильнюсе не стихают протесты против давления на СМИ