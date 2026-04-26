В Колумбии в результате теракта погибли 14 человек

14 человек погибли и около 40 получили ранения в результате теракта в Колумбии. Инцидент произошел на Панамериканском шоссе на юго-западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целью атаки стал пассажирский автобус. Взрыв был такой силы, что на дороге образовалась глубокая воронка, а очевидцев отбросило на несколько метров. Среди пострадавших – пятеро детей. Ответственность за инцидент возложена на группировки боевиков-повстанцев, которые отвергли мирное соглашение 2016 года и продолжают терроризировать гражданское население. Эскалация противостояния происходит в преддверии президентских выборов, которые состоятся в мае. За выходные в Колумбии также произошли нападения на военные базы и объекты инфраструктуры.