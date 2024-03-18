Слова президента Франции Эммануэля Макрона о возможной переброске войск в Украину были контрпродуктивны и отвечали российским интересам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на лидера фракции «Непокорившейся Франции»

Мануэля Бомпара.

По его убеждению, Макрон пытается создать «стратегическую двусмысленность» в отношении Украины, дабы дезориентировать Россию, однако в результате получилось обратное, так как большая часть стран ЕС и НАТО сообщила, что не рассматривают вопрос об отправке войск в Украину. Бомпар отметил, что Макрон, демонстрируя несогласие в ЕС и НАТО по этому вопросу, сделал большое одолжение президенту РФ Владимиру Путину.

«И если есть кто-то, кто оказал Владимиру Путину огромную услугу, так это президент Французской республики...» – сказал лидер фракции.

Несмотря на всю критику, Макрон сказал, что Франция сделает все, чтобы Россия «не победила в этой войне», и отметил, что у Франции «нет границ и красных линий» в оказании помощи Киеву. В ответ Путин заявил, что у России также нет красных линий в отношении стран с подобным подходом.