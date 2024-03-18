Прямой эфир

Forbes: нехватка военных в Украине исчисляется десятками бригад

18 марта 2024 11:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Украине не хватает военнослужащих и техники для формирования воинских частей. Это мешает ротации войск.  Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Forbes.

Как отмечает издание, Украина переживает дефицит, вероятно, десятков бригад. Forbes также сообщает о развертывании 141-й бригады в Работино Запорожской области, не оснащенной тяжелой техникой. При этом в статье подчеркивается, что на самом деле танки, боевые машины и артиллерия не являются главной потребностью Киева. 

В феврале 2024 года Владимир Рогов, председатель движения «Мы вместе с Россией», сообщил ТАСС, что российские военные контролируют центр Работино и успешно отбивают атаки ВСУ на ранее утраченные позиции.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Steigen: Запад не признает, что Украина проиграла в конфликте
18 марта 2024 10:46

Steigen: Запад не признает, что Украина проиграла в конфликте

В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО
18 марта 2024 10:40

В Румынии началось строительство крупнейшей в Европе базы НАТО

ФСБ РФ задержала россиянку, готовившую теракт на железной дороге
18 марта 2024 10:18

ФСБ РФ задержала россиянку, готовившую теракт на железной дороге