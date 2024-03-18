Колумнисты норвежского сайта Steigan пишут, что Запад по-прежнему не замечает неудач Украины в противостоянии с Россией. Об этом пишет РИА Новости.

«...США, НАТО и Украина проиграли», – говорится в материале.

За два года положение Украины только ухудшилось: страна лишается своих территорий, граждане гибнут, а военная поддержка Запада только обостряет боевые действия, что приводит к большим потерям. Авторы статьи предлагают остановить поставку оружия и начать переговоры о мире с участием нейтральных посредников.

Минобороны России сообщает о значительных потерях военных Украины в связи с применением высокоточного вооружения и беспилотников российскими войсками.