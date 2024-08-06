День памяти трагедии Хиросимы отмечают 6 августа

Ровно 79 лет назад американская авиация нанесла ядерные удары по Хиросиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки город оказался стертым с лица Земли.
Ровно 79 лет назад американская авиация нанесла ядерные удары по Хиросиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки город оказался стертым с лица Земли.
В момент взрыва погибли около 100 тысяч человек, но впоследствии число жертв увеличилось втрое.
6 августа в Японии церемония мира по традиции началась со звона колокола в 8:15, отмечая время сброса ядерной боеголовки.
Хирасимы практически не стало утром 6 августа 1945-го. Атомная бомба с урановым зарядом разрушила практически все здания в радиусе четырех километров от эпицентра взрыва. В этом районе все моментально превратилось в пепел. Из-за светового излучения на стенах отпечатались силуэты людей, которые погибли моментально. Этот эффект стал печально известен в мировой практике как тени Хиросимы. Несмотря на все ужасы последствий ядерного взрыва, через три дня, 9 августа, американские ВВС нанесли еще более мощный удар по Нагасаки.