День памяти трагедии Хиросимы отмечают 6 августа

Ровно 79 лет назад американская авиация нанесла ядерные удары по Хиросиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате атаки город оказался стертым с лица Земли.

Хирасимы практически не стало утром 6 августа 1945-го. Атомная бомба с урановым зарядом разрушила практически все здания в радиусе четырех километров от эпицентра взрыва. В этом районе все моментально превратилось в пепел. Из-за светового излучения на стенах отпечатались силуэты людей, которые погибли моментально. Этот эффект стал печально известен в мировой практике как тени Хиросимы. Несмотря на все ужасы последствий ядерного взрыва, через три дня, 9 августа, американские ВВС нанесли еще более мощный удар по Нагасаки.