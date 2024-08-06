Столкновения правых активистов с полицией произошли на юго-западе Британии

На юго-западе Британии произошли столкновения правых активистов с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция против бесконтрольной иммиграции в городе Плимут переросла в беспорядки.
На юго-западе Британии произошли столкновения правых активистов с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция против бесконтрольной иммиграции в городе Плимут переросла в беспорядки.
Пострадали минимум трое стражей порядка, которые отделяли сотни митингующих от участников параллельной демонстрации против расизма. Были повреждены полицейские автомобили, прошли задержания.
Еще одна акция организована в Бирмингеме представителями мусульманской общины под лозунгом борьбы с ультраправыми. Там один из демонстрантов попытался проткнуть шины автомобиля с журналистами. У некоторых активистов замечены в руках ножи.