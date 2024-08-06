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Столкновения правых активистов с полицией произошли на юго-западе Британии

06 августа 2024 07:02
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На юго-западе Британии произошли столкновения правых активистов с полицией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Акция против бесконтрольной иммиграции в городе Плимут переросла в беспорядки.

Столкновения правых активистов с полицией произошли на юго-западе Британии-1

Пострадали минимум трое стражей порядка, которые отделяли сотни митингующих от участников параллельной демонстрации против расизма. Были повреждены полицейские автомобили, прошли задержания.

Столкновения правых активистов с полицией произошли на юго-западе Британии-4

Еще одна акция организована в Бирмингеме представителями мусульманской общины под лозунгом борьбы с ультраправыми. Там один из демонстрантов попытался проткнуть шины автомобиля с журналистами. У некоторых активистов замечены в руках ножи.

# Акции протеста # Новости Великобритании

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