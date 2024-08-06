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Польскому бизнесу не хватает украинских наёмных рабочих

06 августа 2024 07:08
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Из-за сокращения притока украинских мигрантов польские компании все чаще остаются без наемных сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польскому бизнесу не хватает украинских наёмных рабочих-1

Дефицит кадров в самых разных сферах. Количество украинских беженцев значительно сократилось. Прогнозируется, что из-за жесткой миграционной политики Варшавы их число вряд ли изменится. По данным статистики за март (более свежих показателей нет), Польша испытывала нужду в заполнении 112 тысяч рабочих мест. В некоторых отраслях нехватка персонала является проблемой для половины или более компаний.

# Кризис в ЕС # Новости Польши

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