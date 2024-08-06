Польскому бизнесу не хватает украинских наёмных рабочих

Из-за сокращения притока украинских мигрантов польские компании все чаще остаются без наемных сотрудников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дефицит кадров в самых разных сферах. Количество украинских беженцев значительно сократилось. Прогнозируется, что из-за жесткой миграционной политики Варшавы их число вряд ли изменится. По данным статистики за март (более свежих показателей нет), Польша испытывала нужду в заполнении 112 тысяч рабочих мест. В некоторых отраслях нехватка персонала является проблемой для половины или более компаний.