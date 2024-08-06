Трамп намерен призвать Путина и Зеленского к переговорам в случае своей победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью стримеру Эдину Россу заявил, что в случае победы на выборах он свяжется с двумя лидерами – Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, – чтобы начать переговоры об урегулировании конфликта в Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Трамп отметил, что знает обоих лидеров и уверен в их готовности к диалогу.

Также Трамп дал обещание, что добьется разрешения конфликта до своей инаугурации 20 января 2025 года.

Он заметил, что конфликта в Украине можно было не допустить, если бы Москва уважала президента США.