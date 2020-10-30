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Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву

30 октября 2020 06:52
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Новости Польши. Уже больше недели в Польше не прекращаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С каждым днем демонстрации набирают новую силу и, судя по всему, выходят из-под контроля официальной Варшавы.

Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву-1

На улицах городов – сотни протестующих. Зачастую митинги заканчиваются столкновениями с полицией. Действия активистов жестко пресекают: в ход идут дубинки и слезоточивый газ. К слову, по данным местных СМИ, организаторов протестов против запрета на аборты в стране, а также тех, кто призывает принимать в них участие, могут лишать свободы на срок до восьми лет. 

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Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву-4

Со своими гражданами польская полиция не церемонится. Кроме того, началась волна нападений на демонстрантов.

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Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву-7

Так, во Вроцлаве во время женского марша около сорока мужчин бросались на девушек с кулаками и распыляли в лицо перцовый газ. И это не единичный случай. Похоже, спокойствие на улицах польских городов наступит нескоро.

Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву-10

Ожидается, что 30 октября там пройдет марш под лозунгом «На Варшаву!», демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать столицу.  

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# Акции протеста # Фотофакт

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