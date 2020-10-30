Демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать Варшаву

Новости Польши. Уже больше недели в Польше не прекращаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С каждым днем демонстрации набирают новую силу и, судя по всему, выходят из-под контроля официальной Варшавы.
Новости Польши. Уже больше недели в Польше не прекращаются протесты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С каждым днем демонстрации набирают новую силу и, судя по всему, выходят из-под контроля официальной Варшавы.
На улицах городов – сотни протестующих. Зачастую митинги заканчиваются столкновениями с полицией. Действия активистов жестко пресекают: в ход идут дубинки и слезоточивый газ. К слову, по данным местных СМИ, организаторов протестов против запрета на аборты в стране, а также тех, кто призывает принимать в них участие, могут лишать свободы на срок до восьми лет.
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Со своими гражданами польская полиция не церемонится. Кроме того, началась волна нападений на демонстрантов.
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Так, во Вроцлаве во время женского марша около сорока мужчин бросались на девушек с кулаками и распыляли в лицо перцовый газ. И это не единичный случай. Похоже, спокойствие на улицах польских городов наступит нескоро.
Ожидается, что 30 октября там пройдет марш под лозунгом «На Варшаву!», демонстранты со всех уголков Польши намерены заблокировать столицу.
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