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Песков ничего не слышал о призыве Орбана определить, «что такое Украина»

17 июля 2025 11:16
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Песков ничего не слышал о призыве Орбана определить, «что такое Украина»-0

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу вступления Украины в ЕС, что нужно определить «что такое Украина», ее границы и численность населения, поэтому он не может ничего комментировать. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не видел такого заявления господина Орбана, поэтому я не могу его прокомментировать», – сказал Песков журналистам.

Ранее Орбан высказывал мнение, что прием в ЕС Украины невозможен без четкого представления о ее территории и демографии, так как от этого зависит распределение бюджетных средств в ЕС.

«Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», – заявлял премьер.

Фото: pixabay

# Международная политика

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