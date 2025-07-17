Песков ничего не слышал о призыве Орбана определить, «что такое Украина»

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не знает о заявлениях премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по поводу вступления Украины в ЕС, что нужно определить «что такое Украина», ее границы и численность населения, поэтому он не может ничего комментировать. Об этом пишет РИА Новости.

«Я не видел такого заявления господина Орбана, поэтому я не могу его прокомментировать», – сказал Песков журналистам.

Ранее Орбан высказывал мнение, что прием в ЕС Украины невозможен без четкого представления о ее территории и демографии, так как от этого зависит распределение бюджетных средств в ЕС.

«Сейчас мы даже не знаем, что такое Украина и где она находится», – заявлял премьер.