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Илья Слесаренко завоевал бронзу чемпионата Европы по велоспорту на треке

17 июля 2025 10:59
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У сборной Беларуси первая медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке, представительные соревнования проходят в Португалии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Участники соревнуются в юниорской и молодежной возрастных категориях. Среди спортсменов до 18 лет в гонке с выбыванием бронзовым призером стал наш Илья Слесаренко. Опередить белоруса смогли лишь австриец Хеймо Фуггер и россиянин Матвей Яковлев. Всего за награды в этом виде программы боролись гонщики из 19 стран. Соревнования на треке в Анадии продлятся до 20 июля.

# Велоспорт

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