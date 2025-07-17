Илья Слесаренко завоевал бронзу чемпионата Европы по велоспорту на треке

У сборной Беларуси первая медаль чемпионата Европы по велоспорту на треке, представительные соревнования проходят в Португалии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Участники соревнуются в юниорской и молодежной возрастных категориях. Среди спортсменов до 18 лет в гонке с выбыванием бронзовым призером стал наш Илья Слесаренко. Опередить белоруса смогли лишь австриец Хеймо Фуггер и россиянин Матвей Яковлев. Всего за награды в этом виде программы боролись гонщики из 19 стран. Соревнования на треке в Анадии продлятся до 20 июля.