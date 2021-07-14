Вышли столичные пенсионеры и кировоградские горняки. В Украине развернулись массовые акции протеста

Новости Украины. Внимание мировых СМИ приковано к Киеву. У здания Верховной рады развернулась настоящая бойня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Требуя пересчета пенсий, на массовую акцию собрались сотни военных и пенсионеров МВД. Сегодня выплаты составляют около 65 долларов.

Протестующие среди прочего просят встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым, однако депутат к людям не вышел. Возмущенные демонстранты снесли металлические ограждения и попытались штурмовать здание. Начались столкновения. Для разгона толпы правоохранители применяют слезоточивый газ.

Недовольны происходящим в Украине и горняки. С минувшей недели работники нескольких шахт перекрывают дороги в Кировоградской области, требуя выплатить долги по заработной плате. Задолженность перед работниками достигла почти трех миллионов долларов. Бастующие требуют и стабильной работы предприятия. Речь идет о «Восточном горно-обогатительном комбинате», в состав которого входят их шахты. Подобные акции уже проходили в Украине и ранее. Неоднократно такие забастовки длились неделями.