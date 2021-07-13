ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растёт уже месяц подряд

Эпидситуация с COVID-19 в мире ухудшается. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно данным ведомства, минувшая неделя была четвертой подряд, когда наблюдался рост количества зараженных. Показатель смертности также возрос. Самая сложная обстановка в странах с ограниченным доступом к вакцинам. Усугубляет ситуацию дельта-штамм вируса. Мутация распространилась в более чем сотне стран и скоро станет доминирующей в мире.