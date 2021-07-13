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ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растёт уже месяц подряд

13 июля 2021 09:18
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Эпидситуация с COVID-19 в мире ухудшается. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растёт уже месяц подряд-1

Согласно данным ведомства, минувшая неделя была четвертой подряд, когда наблюдался рост количества зараженных. Показатель смертности также возрос. Самая сложная обстановка в странах с ограниченным доступом к вакцинам. Усугубляет ситуацию дельта-штамм вируса. Мутация распространилась в более чем сотне стран и скоро станет доминирующей в мире.

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растёт уже месяц подряд-4

На фоне всплеска заражений в Нидерландах вернулись к жестким ограничениям. Усилили меры с 13 июля и в Санкт-Петербурге. Под запретом массовые мероприятия численностью более 75 человек. Спортивные состязания будут проходить без зрителей. Снижена заполняемость в культурных учреждениях, цирках, а также на судах.

# Коронавирус # Тедрос Адханом Гебрейесус # Фотофакт

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