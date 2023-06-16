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Путин: у Киева нет шансов в контрнаступлении

16 июня 2023 13:55
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Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что Украина сейчас совершает новые попытки контрнаступления. Ведутся бои, в том числе и на Запорожском направлении. У Киева нет никаких шансов победить, пишет РИА Новости.

Ранее Путин заявил о начале контрнаступательной операции 4 июня со стороны Украины. Он отметил, что ни на одном направлении украинские войска не достигли успехов. Попытки нанести атаки провалились, но наступательный потенциал ВС Украины еще сохранился. 

# Международная политика # Владимир Путин

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