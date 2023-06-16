Приказ украинского президента Владимира Зеленского начать контрнаступательную операцию повлечет за собой многочисленные смерти и обернется полным крахом ВСУ. Такое заявление сделал обозреватель dikGAZETE Ильбер Васфи, пишет РИА Новости.

Контрнаступление ВС Украины останется в истории как позорная операция. Так было с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки, когда Америка принесла в жертву огромное количество невинных людей в угоду своим политическим целям и амбициям, говорится в статье.

Авторы отмечают, что украинский лидер Зеленский стал заложником США. Американскому президенту Джо Байдену необходимо показать избирателям, что вложенные в Украину деньги и техника расходуются по назначению: действия Вашингтона наносят вред РФ.

Приказ же Зеленского начать контрнаступление поставило украинскую армию в катастрофическое положение, пишет обозреватель. ВСУ несут огромные потери в живой силе и технике.