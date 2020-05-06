Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»
Новости Беларуси. Среди пациентов, которые уже идут на поправку, и наш коллега – телеоператор СТВ Сергей Васюкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его сюжеты ежедневно видят зрители в выпусках новостей. Обычно его работа остается за кадром, однако сегодня он сам герой своего же репортажа.
Сергей проходит лечение в одной из столичных клиник, и мы попросили его показать, как это происходит.
Сергей Васюкевич, оператор СТВ:
Привет, Серега. Ты у меня просил такой небольшой комментарий.
Первое, что хочется сказать по поводу больницы: больница действительно очень и очень хорошая. Больница вроде как относительно новая. Чистая, аккуратная. Палаты наши достойные. Ты сам видел: все очень чисто и аккуратно. Палаты новые, можно сказать. Нас тут находятся пять человек. Вроде у ребят уже все в порядке, хотя мы все ковидники.
Наверное, сперва по питанию пройдемся. Питание трехразовое. Питание очень хорошее. Вопросов никаких не возникает.
Медикаментозно. То, что нам положено, нам дают. Постоянно работают.
Кстати, врачи и медсестры, персонал постоянно с утра до вечера с нами, они ходят, проверяют, смотрят температуру. Единственно, когда они приходят, нужно всегда надевать маски. Это обязательное правило.
Выходить нам из бокса нельзя. Категорически. Выходить мы можем только в том случае, если нас позвали на УЗИ, позвали на какую-либо процедуру. И все, это максимум. Выходить мы не можем.
Главное, чтобы здоровье пришло наше в норму, наверное, да? И я никому не советую сюда попадать. Вообще никому. Ну и берегите себя!