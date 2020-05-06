Оператор СТВ о лечении от коронавируса: «Выходить нам из бокса нельзя. Категорически»

Новости Беларуси. Среди пациентов, которые уже идут на поправку, и наш коллега – телеоператор СТВ Сергей Васюкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Его сюжеты ежедневно видят зрители в выпусках новостей. Обычно его работа остается за кадром, однако сегодня он сам герой своего же репортажа.