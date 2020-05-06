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Трамп: в США прекращает работу рабочая группа по борьбе с коронавирусом

06 мая 2020 13:03
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Новости США. Межведомственная рабочая группа по борьбе с коронавирусом прекращает работу в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом заявил Дональд Трамп.

Трамп: в США прекращает работу рабочая группа по борьбе с коронавирусом-1

Трамп: в США прекращает работу рабочая группа по борьбе с коронавирусом-3

Специалистов заменит другая команда, которая займется восстановлением экономики Штатов. Американский лидер заявил, что нельзя закрыть страну на ближайшие пять лет. Необходимо поскорее возобновить работу предприятий.

Трамп: в США прекращает работу рабочая группа по борьбе с коронавирусом-6

Когда именно группа будет расформирована, пока не ясно. Известно лишь, что она прекратит свою работу в рамках первого этапа постепенной отмены ограничительных мер в стране.

# Коронавирус # Дональд Трамп # Фотофакт

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