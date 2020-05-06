Трамп: в США прекращает работу рабочая группа по борьбе с коронавирусом

Новости США. Межведомственная рабочая группа по борьбе с коронавирусом прекращает работу в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Дональд Трамп.
Новости США. Межведомственная рабочая группа по борьбе с коронавирусом прекращает работу в США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом заявил Дональд Трамп.
Специалистов заменит другая команда, которая займется восстановлением экономики Штатов. Американский лидер заявил, что нельзя закрыть страну на ближайшие пять лет. Необходимо поскорее возобновить работу предприятий.
Когда именно группа будет расформирована, пока не ясно. Известно лишь, что она прекратит свою работу в рамках первого этапа постепенной отмены ограничительных мер в стране.