В Аргентине разбился легкомоторный самолёт, который перевозил пациента

Новости Аргентины. В Аргентине разбился медицинский легкомоторный самолет: погибли два человека, еще двое пострадали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло при посадке в международном аэропорту.

Воздушное судно приземлилось недалеко от взлетно-посадочной полосы, после чего прогремел взрыв. Находящиеся на борту два пилота и два медика направлялись в другой город, чтобы доставить пациента.

Предполагается, что авария произошла из-за тумана. Видимость в районе аэропорта составляла всего 100 метров.