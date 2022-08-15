Дефицит топлива в Европе. Польшу ждёт очень «дорогая» зима

Новости Польши. Польшу ждет очень тяжелая зима из-за дефицита угля. Об этом в интервью местным СМИ заявил бывший министр экономики страны. По мнению чиновника, проблемы отопительного сезона возникли из-за некомпетенции правительства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А именно оно не смогло или не захотело провести профессиональный анализ ситуации с топливом. В течение нескольких лет профильные министерства не удосужились даже проверить запасы угля, а они за два года упали на 85 %. Зато возрос его экспорт в ущерб энергетическим интересам страны. Но в погоне за прибылью правительство, похоже, это мало волнует.

Помимо этого, в Польше резко сократилась добыча топлива. Работающие шахты уже не могут обеспечить возросшую потребности в нем. При этом Варшава запретила и государственным, и частным компаниям импортировать уголь. Его нехватка отразилась и на цене. Стоимость тонны топлива приближается к 700 долларам. Поэтому Польшу, благодаря действиям правительства, ждет очень «дорогая» зима.