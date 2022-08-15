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5 человек погибли от взрыва бомбы во время преступных разборок в Эквадоре

15 августа 2022 10:08
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Новости Эквадора. Пять человек погибли, 26 получили ранения при взрыве бомбы в эквадорском городе Гуаякиль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 человек погибли от взрыва бомбы во время преступных разборок в Эквадоре-1

Как заявили в МВД страны, теракт был направлен против двух главарей мафии. Однако жертвами преступных разборок стали случайные прохожие. Среди них две женщины. Взрыв был такой силы, что разрушил восемь домов и повредил две машины. Власти возложили вину за произошедшее на преступные группировки. В МВД страны заявили, что это нападение уже не дело полиции, а объявление войны государству.

# Криминал # Фотофакт

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