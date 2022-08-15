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В Испании из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать 8 деревень

15 августа 2022 08:20
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Новости Испании. В испанской провинции Сарагоса из-за наступающего лесного пожара эвакуированы жители 8 деревень – это более 1,5 тысячи человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Испании из-за лесных пожаров пришлось эвакуировать 8 деревень-1

Более 300 пожарных пытаются не подпустить пламя к более крупным населенным пунктам. Власти назвали ситуацию очень тяжелой. Масштабная эвакуация объявлена и в Валенсии. Свои дома были вынуждены покинуть около 2 тысяч местных жителей. В регионе практически одновременно вспыхнули три крупных пожара. Огонь из-за сильного ветра мгновенно распространяется по сухой траве. Чтобы остановить его, на помощь местным пожарным пришли военные.

# Пожар # Новости Испании # Фотофакт

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