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Пентагон отправляет в Европу воздушно-десантную дивизию

15 августа 2022 10:05
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США усиливают военное присутствие в Европе. В Пентагоне заявили, что отправляют на континент воздушно-десантную дивизию. Около 2,5 тысячи солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон отправляет в Европу воздушно-десантную дивизию-1

По словам американского военного ведомства, они будут защищать восточный фланг НАТО. Размещение американского контингента в этих странах призвано успокоить союзников по Альянсу. По мнению военных экспертов, решение Вашингтона может привести к более масштабной конфронтации между Североатлантическим Альянсом и Россией.

# Международная политика # Фотофакт

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