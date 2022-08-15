Пентагон отправляет в Европу воздушно-десантную дивизию

США усиливают военное присутствие в Европе. В Пентагоне заявили, что отправляют на континент воздушно-десантную дивизию. Около 2,5 тысячи солдат будут размещены в Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам американского военного ведомства, они будут защищать восточный фланг НАТО. Размещение американского контингента в этих странах призвано успокоить союзников по Альянсу. По мнению военных экспертов, решение Вашингтона может привести к более масштабной конфронтации между Североатлантическим Альянсом и Россией.