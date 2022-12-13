В Боливии на праздничном мероприятии в школе погибли семь человек

Новости Боливии. По меньшей мере 7 человек погибли, 15 получили ранения во время сильного града в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Трагедия произошла в городке Сантьяго де Пачария, где несколько десятков человек собрались в местной школе на праздничное мероприятие. Металлический навес не выдержал удара стихии и рухнул на людей.