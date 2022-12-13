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В Боливии на праздничном мероприятии в школе погибли семь человек

13 декабря 2022 08:34
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Новости Боливии. По меньшей мере 7 человек погибли, 15 получили ранения во время сильного града в Боливии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Боливии на праздничном мероприятии в школе погибли семь человек-1

Трагедия произошла в городке Сантьяго де Пачария, где несколько десятков человек собрались в местной школе на праздничное мероприятие. Металлический навес не выдержал удара стихии и рухнул на людей.

В Боливии на праздничном мероприятии в школе погибли семь человек-4

Местные жители пытались спасти тех, кто находился под обломками, еще до приезда пожарных и медиков, но безуспешно.

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# Природные катаклизмы # Фотофакт

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