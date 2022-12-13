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В Перу сторонники свергнутого президента Кастильо устроили массовые акции протеста

13 декабря 2022 08:31
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Новости Перу. Семь человек стали жертвами беспорядков, вспыхнувших в Перу. Их устроили сторонники свергнутого президента Кастильо, они требуют проведения новых выборов и роспуска конгресса после отстранения главы государства от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Перу сторонники свергнутого президента Кастильо устроили массовые акции протеста-1

В столице страны Лиме сотни людей вступили в ожесточенные схватки с полицией. Они бросали в них камни и бутылки, те в ответ применили слезоточивый газ. Как сообщили в МВД, почти 120 правоохранителей получили ранения. Часть демонстрантов заблокировала взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту. По сообщению властей, в некоторых районах группы радикально настроенных протестующих пытались захватить несколько заводов.

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# Акции протеста # Педро Кастильо # Фотофакт

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