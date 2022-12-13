В Перу сторонники свергнутого президента Кастильо устроили массовые акции протеста

Новости Перу. Семь человек стали жертвами беспорядков, вспыхнувших в Перу. Их устроили сторонники свергнутого президента Кастильо, они требуют проведения новых выборов и роспуска конгресса после отстранения главы государства от должности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице страны Лиме сотни людей вступили в ожесточенные схватки с полицией. Они бросали в них камни и бутылки, те в ответ применили слезоточивый газ. Как сообщили в МВД, почти 120 правоохранителей получили ранения. Часть демонстрантов заблокировала взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту. По сообщению властей, в некоторых районах группы радикально настроенных протестующих пытались захватить несколько заводов.