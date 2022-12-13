В Польше в 2023 году вырастет число бедных

Новости Польши. В Польше в 2023 году увеличится число бедных. Об этом сообщило крупное интернет-издание страны Interia, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По его данным, в 2021-м в крайней бедности оказались более полутора миллионов человек, в том числе около 250 тысяч пожилых. Недостаток в самом необходимом испытывали 40 % поляков. По мнению экспертов, следующий год может привести к резкому обострению этой проблемы. Как пишет издание, уже сейчас 80 % жителей страны почувствовали подорожание продуктов, 89 % жалуются на рост стоимости содержания квартиры или дома.

Как оказалось, нынешняя экономическая ситуация и растущая инфляция приводят к тому, что 84 % поляков экономят. Они покупают меньше товаров и услуг или выбирают более дешевые аналоги. Текущая экономическая ситуация приводит к тому, что людей, нуждающихся в помощи, будет все больше. Это мнение высказали более 80 % жителей страны.