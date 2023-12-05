Британские дипломаты могут вынудить Украину пойти на переговоры с Россией для разрешения конфликта. Об этом пишет Daily Express, пишет РИА Новости

Это произошло на фоне неудачного контрнаступления Украины. Так, в силу того, что контрнаступательная операция не удалась, то это порождает сомнения в дипломатических кругах.

«В дипломатических кругах поговаривают о том, чтобы оказать давление на Киев и заставить его сесть за стол переговоров», – говорится в материале.

При этом подчеркивается, что давление на лидера Украины Владимира Зеленского растет не только извне, но и внутри самой страны.

Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США выразил свое мнение по поводу того, что данный конфликт ограничится только военным путем.

Российская Федерация не раз выражала готовность к переговорному процессу, однако в Киеве наложили на него запрет. При этом Кремль отмечает, что на данный момент нет никаких предпосылок для того, чтобы ситуация перешла в мирное русло.