ВСУ нанесли артудар по 25 украинским бойцам, которые хотели сдаться в плен

Бойцы ВСУ нанесли артиллерийский удар по 25 военнослужащим, которые хотели сдаться в плен. Об этом сообщил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка Вооруженных сил с позывным Купол, пишет РИА Новости.

Стремясь выжить и вернуться к своим семьям, бойцы ВСУ установили контакт с ВС РФ на частоте 149.200 и согласовали место для сдачи. Однако, судя по всему киевский режим решил иначе и стал уничтожать своих военных. Сдаться хотели всего 25 военных, но они были убиты собственной артиллерией.

Ранее также стало известно, что армия Украины атакует собственные группировки, обезвреженные ВС РФ. Предположительно, артиллерийскими подразделениями командуют польские наемники.