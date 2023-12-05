В Индии продолжаются масштабные наводнения – погибли два человека

Два человека погибли в Индии из-за наводнений. Нарушено авиасообщение, самый загруженный аэропорт страны приостановил работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобили плывут по улицам, как по реке. Первые этажи почти затоплены. Закрыты школы и другие заведения. Южные штаты остались без электричества. Продолжается эвакуация жителей прибрежных районов. Рыбакам запрещено выходить в море.