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В Индии продолжаются масштабные наводнения – погибли два человека

05 декабря 2023 07:16
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Два человека погибли в Индии из-за наводнений. Нарушено авиасообщение, самый загруженный аэропорт страны приостановил работу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии продолжаются масштабные наводнения – погибли два человека-1

Автомобили плывут по улицам, как по реке. Первые этажи почти затоплены. Закрыты школы и другие заведения. Южные штаты остались без электричества. Продолжается эвакуация жителей прибрежных районов. Рыбакам запрещено выходить в море.

# Наводнение # Фотофакт

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