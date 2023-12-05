Лукашенко поздравил короля Таиланда с национальным праздником

Большой потенциал сотрудничества в различных сферах есть у Минска и Бангкока. Об этом говорится в поздравительном адресе Александра Лукашенко королю Таиланда. Сегодня, 5 декабря, в этой стране отмечают Национальный день Королевства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства уверен, что географическое расстояние между Беларусью и Таиландом не препятствие для успешного выполнения задач по укреплению государственного суверенитета, повышения благосостояния людей и совместного поиска решений самых острых вопросов мира и безопасности. Кроме взаимодействия в экономической, политической и гуманитарной сферах, наши государства могут развивать диалог на международных площадках, прежде всего в ООН и АСЕАН, подчеркнул Александр Лукашенко.