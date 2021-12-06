«Давайте перестанем игнорировать происходящее». Папа Франциск, находясь в Греции, пообещал забрать в Рим группу беженцев

Папа Римский Франциск вступился за беженцев. Отношение к ним стало главной темой его визита в Грецию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Во время посещения лагеря для беженцев он выступил с заявлением, в котором раскритиковал миграционную политику европейских стран.

Папа Римский Франциск:

Надо преодолеть паралич страха, убивающее безразличие, циничное пренебрежение, которое приговаривает к смерти тех, кто находится на задворках. Давайте перестанем игнорировать происходящее, не будем постоянно перекладывать ответственность на других, закрывать глаза на проблему миграции, как будто она никого не волнует, будто это пустое бремя, которое должен взять на себя кто-то другой.

Также представитель Римско-католической церкви пообещал в знак поддержки забрать с собой в Рим группу беженцев. Эта поездка очередной этап понтифика в средиземноморском турне, в ходе которого он обращает внимание на проблему миграционного кризиса.