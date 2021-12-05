«Является преклонением перед нацистским режимом». В Бельгии снесут монумент в честь латышских легионеров СС

Новости Бельгии. В Бельгии монумент в честь латышских легионеров СС, которые в годы Второй мировой войны воевали на стороне Германии, признали вредительским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сам памятник был открыт на месте британского лагеря для военнопленных легионеров в 2018 году. Местные жители были недовольны этим и активно выходили на протесты против существования монумента. В результате была созвана специальная комиссия из историков и экспертов, которая после нескольких месяцев работы решила, что «памятник является преклонением перед нацистским режимом, оправдывает определенные военные преступления и осознанно вредит людям». В связи с этим правительство Бельгии приняло решение снести монумент.