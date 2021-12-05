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«Является преклонением перед нацистским режимом». В Бельгии снесут монумент в честь латышских легионеров СС

05 декабря 2021 13:42
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Новости Бельгии. В Бельгии монумент в честь латышских легионеров СС, которые в годы Второй мировой войны воевали на стороне Германии, признали вредительским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Является преклонением перед нацистским режимом». В Бельгии снесут монумент в честь латышских легионеров СС-1

Сам памятник был открыт на месте британского лагеря для военнопленных легионеров в 2018 году. Местные жители были недовольны этим и активно выходили на протесты против существования монумента. В результате была созвана специальная комиссия из историков и экспертов, которая после нескольких месяцев работы решила, что «памятник является преклонением перед нацистским режимом, оправдывает определенные военные преступления и осознанно вредит людям». В связи с этим правительство Бельгии приняло решение снести монумент.  

# Памятники # Фотофакт

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