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В ВОЗ рассказали, как протекает коронавирус при омикрон-штамме

06 декабря 2021 10:22
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В ВОЗ рассказали, как протекает COVID-19 при омикрон-штамме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В ВОЗ рассказали, как протекает коронавирус при омикрон-штамме-1

Пациенты, которые заразились новым штаммом коронавируса, переносят болезнь в более легкой форме. Однако специалисты опасаются, что даже при таком течении возможен рост числа госпитализаций. Что по итогу может обернуться ростом смертности. Ранее в ВОЗ заявили, что «Омикрон» пока не вызвал ни одного летального исхода. Тем не менее эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.  

# Коронавирус # Фотофакт

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