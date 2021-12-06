В ВОЗ рассказали, как протекает коронавирус при омикрон-штамме

Пациенты, которые заразились новым штаммом коронавируса, переносят болезнь в более легкой форме. Однако специалисты опасаются, что даже при таком течении возможен рост числа госпитализаций. Что по итогу может обернуться ростом смертности. Ранее в ВОЗ заявили, что «Омикрон» пока не вызвал ни одного летального исхода. Тем не менее эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле.