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В Бельгии недовольны введением «зелёных паспортов». Люди вышли на демонстрацию

06 декабря 2021 10:25
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Новости Бельгии. В Бельгии тысячи людей вышли на протесты против антиковидных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Бельгии недовольны введением «зелёных паспортов». Люди вышли на демонстрацию-1

Демонстранты несли плакаты с надписью «Нет обязательной вакцинации» и «Нет диктатуре». Дело в том, что там вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом. Речь идет об обязательном ношении масок для большинства детей младшего возраста и продлении школьных каникул.  

В Бельгии недовольны введением «зелёных паспортов». Люди вышли на демонстрацию-4

Так как, по мнению экспертов, именно образовательные учреждения являются основными двигателями распространения вируса. Кроме того, протестующие недовольны введением «зеленых паспортов». Они необходимы для посещения почти всех общественных мест, включая бары и рестораны.  

# Акции протеста # Фотофакт

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