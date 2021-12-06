В Бельгии недовольны введением «зелёных паспортов». Люди вышли на демонстрацию

Новости Бельгии. В Бельгии тысячи людей вышли на протесты против антиковидных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Демонстранты несли плакаты с надписью «Нет обязательной вакцинации» и «Нет диктатуре». Дело в том, что там вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом. Речь идет об обязательном ношении масок для большинства детей младшего возраста и продлении школьных каникул.