В Бельгии недовольны введением «зелёных паспортов». Люди вышли на демонстрацию

Новости Бельгии. В Бельгии тысячи людей вышли на протесты против антиковидных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Бельгии. В Бельгии тысячи людей вышли на протесты против антиковидных мер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты несли плакаты с надписью «Нет обязательной вакцинации» и «Нет диктатуре». Дело в том, что там вступили в силу новые меры по борьбе с коронавирусом. Речь идет об обязательном ношении масок для большинства детей младшего возраста и продлении школьных каникул.
Так как, по мнению экспертов, именно образовательные учреждения являются основными двигателями распространения вируса. Кроме того, протестующие недовольны введением «зеленых паспортов». Они необходимы для посещения почти всех общественных мест, включая бары и рестораны.