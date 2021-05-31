Дания помогала американцам прослушивать европейских политиков? Немецкие журналисты сделали громкое заявление

По их данным, Агентство национальной безопасности США использовало для прослушки в 2013 году центр, расположенный рядом с Копенгагеном. С его помощью шпионили за должностными лицами из Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель и за немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером.