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Дания помогала американцам прослушивать европейских политиков? Немецкие журналисты сделали громкое заявление

31 мая 2021 15:00
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Дания помогала американцам прослушивать европейских политиков. С таким обвинением выступили немецкие журналисты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дания помогала американцам прослушивать европейских политиков? Немецкие журналисты сделали громкое заявление-1

По их данным, Агентство национальной безопасности США использовало для прослушки в 2013 году центр, расположенный рядом с Копенгагеном. С его помощью шпионили за должностными лицами из Швеции, Норвегии, Франции и Германии, в том числе за канцлером Ангелой Меркель и за немецким политиком Франком-Вальтером Штайнмайером.

Дания помогала американцам прослушивать европейских политиков? Немецкие журналисты сделали громкое заявление-4

Разведслужбы США ситуацию не комментируют, но европейские политики уже потребовали тщательного расследования.

# Международная политика # Ангела Меркель # Франк-Вальтер Штайнмайер # Фотофакт

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