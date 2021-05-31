Авиация МЧС Беларуси ликвидировала крупный пожар в Турции

Новости Беларуси. Вертолет авиации МЧС Беларуси принял участие в тушении крупного пожара вблизи турецкого города Милас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего экипаж Ми-8 совершил 42 сброса воды на очаг возгорания. После выполнения боевой задачи белорусский борт вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжает дежурство.