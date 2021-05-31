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Авиация МЧС Беларуси ликвидировала крупный пожар в Турции

31 мая 2021 09:36
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Новости Беларуси. Вертолет авиации МЧС Беларуси принял участие в тушении крупного пожара вблизи турецкого города Милас, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авиация МЧС Беларуси ликвидировала крупный пожар в Турции-1

Всего экипаж Ми-8 совершил 42 сброса воды на очаг возгорания. После выполнения боевой задачи белорусский борт вернулся на площадку у турецкого города Сеферихисар и продолжает дежурство.

Авиация МЧС Беларуси ликвидировала крупный пожар в Турции-4

Беларусь не первый год оказывает помощь Турции в тушении пожаров. Наши экипажи зарекомендовали себя как высококлассные специалисты, способные работать в сложных условиях горной местности.

# Пожар # Фотофакт

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