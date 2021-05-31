Air France отложила рейс в Москву. Компания не получила согласие России на полёт в обход Беларуси

Французская авиакомпания Air France отложила запланированный на 31 мая рейс Париж – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей не удалось получить согласие российской стороны на план полета в обход воздушного пространства Беларуси.
Французская авиакомпания Air France отложила запланированный на 31 мая рейс Париж – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей не удалось получить согласие российской стороны на план полета в обход воздушного пространства Беларуси.
На минувшей неделе складывалась подобная ситуация. Пассажиров Air France тогда перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот», специально направившая на маршрут самолеты большей вместимости.