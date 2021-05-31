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Air France отложила рейс в Москву. Компания не получила согласие России на полёт в обход Беларуси

31 мая 2021 14:45
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Французская авиакомпания Air France отложила запланированный на 31 мая рейс Париж – Москва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ей не удалось получить согласие российской стороны на план полета в обход воздушного пространства Беларуси.

Air France отложила рейс в Москву. Компания не получила согласие России на полёт в обход Беларуси-1

На минувшей неделе складывалась подобная ситуация. Пассажиров Air France тогда перевозила российская авиакомпания «Аэрофлот», специально направившая на маршрут самолеты большей вместимости.

# Авиасообщение # Фотофакт

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