«Страна размером меньше зёрнышка риса действительно творит только зло!» В Китае растёт негативное отношение к Литве

В Китае растет негативное отношение к Литве, которая объявила о выходе из механизма сотрудничества «17+1». Он предполагает формат сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы и КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Китае растет негативное отношение к Литве, которая объявила о выходе из механизма сотрудничества «17+1». Он предполагает формат сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы и КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, ранее сейм одобрил документ, в котором политика Китая называется геноцидом и преступлением против прав человека. Таким образом Литва последовала дурному примеру Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, которые продвигают эту точку зрения в ЕС. Официальный Вильнюс полностью поддерживает американскую политику и всегда выступает на их стороне, демонстрируя сильные антироссийские, а теперь и антикитайские настроения. Вот как комментируют это решение читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао»:
Литва слишком мала, а численность населения не достигает и 3 миллионов – это меньше, чем живет в одном районе любого китайского города. Все ее заявления – это лишь эхо действий США. Поэтому аналитики говорят, что без Литвы механизм сотрудничества Китая с Центральной и Восточной Европой будет подвергаться меньшему вмешательству и может стать более прагматичным.