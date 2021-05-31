«Страна размером меньше зёрнышка риса действительно творит только зло!» В Китае растёт негативное отношение к Литве

В Китае растет негативное отношение к Литве, которая объявила о выходе из механизма сотрудничества «17+1». Он предполагает формат сотрудничества между странами Центральной и Восточной Европы и КНР, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, ранее сейм одобрил документ, в котором политика Китая называется геноцидом и преступлением против прав человека. Таким образом Литва последовала дурному примеру Соединенных Штатов, Великобритании и Канады, которые продвигают эту точку зрения в ЕС. Официальный Вильнюс полностью поддерживает американскую политику и всегда выступает на их стороне, демонстрируя сильные антироссийские, а теперь и антикитайские настроения. Вот как комментируют это решение читатели китайской газеты «Хуаньцю шибао»: