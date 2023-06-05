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Дания отмечает День Конституции

05 июня 2023 19:35
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Новости Дании. В Дании отмечают День Конституции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот праздник связан с завершением эры абсолютной монархии и переходом к парламентской демократии. 5 июня по всей стране поднимается государственный флаг и проводятся торжественные и развлекательные мероприятия.

Дания отмечает День Конституции-1

Поздравил народ Дании с национальным праздником – Днем Конституции – и Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что белорусы и датчане, несмотря на все надуманные противоречия, сумели сохранить установившиеся за десятилетия связи в сферах торговли, инвестиций и культуры. А народу Дании белорусский лидер пожелал мира и процветания.

# Праздничные даты # Александр Лукашенко # Новости Дании # Фотофакт

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