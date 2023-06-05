Прямой эфир

Польша потерпела окончательное поражение в Европейском суде

05 июня 2023 19:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. Польша потерпела окончательное поражение в Европейском суде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша потерпела окончательное поражение в Европейском суде-1

Варшава проиграла тяжбу по поводу своей судебной реформы. Суд в Люксембурге признал, что она противоречит законодательству ЕС и обязал страну выплатить остаток наложенных на нее штрафов. А это 500 тысяч евро за каждый день неуплаты. С таким выводом согласился Брюссель, который и подал иск. ЕС обвиняет правительство Польши в ограничении независимости судей и подрыве принципа разделения властей. Однако, по мнению министра юстиции Польши, Европейский суд поступил как коррумпированный трибунал.

# Европейский союз # Новости Польши # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Эстонии закрывают кирпичный завод из-за антироссийских санкций
05 июня 2023 19:22

В Эстонии закрывают кирпичный завод из-за антироссийских санкций

Гладков: в Новой Таволжанке могут оставаться около ста жителей
05 июня 2023 18:34

Гладков: в Новой Таволжанке могут оставаться около ста жителей

Конфликт в Косово не единственная проблема для Сербии. С чем ещё столкнулась страна?
05 июня 2023 18:20

Конфликт в Косово не единственная проблема для Сербии. С чем ещё столкнулась страна?