Польша потерпела окончательное поражение в Европейском суде

Варшава проиграла тяжбу по поводу своей судебной реформы. Суд в Люксембурге признал, что она противоречит законодательству ЕС и обязал страну выплатить остаток наложенных на нее штрафов. А это 500 тысяч евро за каждый день неуплаты. С таким выводом согласился Брюссель, который и подал иск. ЕС обвиняет правительство Польши в ограничении независимости судей и подрыве принципа разделения властей. Однако, по мнению министра юстиции Польши, Европейский суд поступил как коррумпированный трибунал.