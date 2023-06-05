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В Эстонии закрывают кирпичный завод из-за антироссийских санкций

05 июня 2023 19:22
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Новости Эстонии. Антироссийская политика дорого обошлась Эстонии. В стране закрывают кирпичный завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Эстонии закрывают кирпичный завод из-за антироссийских санкций -1

Основная производственная линия будет остановлена на неопределенный срок уже с 31 августа. По мнению руководства завода, такая плачевная ситуация сложилась на фоне антироссийских санкций, которые положили конец экспорту. Предприятие очень быстро осталось без прибыли. А в попытках найти новый рынок владельцы не успели остановить банкротство. Причем, по мнению экспертов, пример балтийских стран – лишь первый звонок. Та же участь в скором времени настигнет и другие страны Евросоюза.

# Санкции # Новости Эстонии # Фотофакт

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