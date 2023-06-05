Гладков: в Новой Таволжанке могут оставаться около ста жителей

В населенном пункте Новая Таволжанка Белгородской области могут находиться около ста мирных граждан. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков, пишет РИА Новости.

По его словам, из-за обстрелов невозможно подобраться к этому населенному пункту. По последним данным, там оставались около ста жителей. Ранее глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов сообщал, что ВСУ в понедельник, 5 мая, обстреляли Новую Таволжанку. Украинские военные выпустили в сторону населенного пункта более семидесяти ракет.

Гладков в свою очередь выразил надежду, что до этого населенного пункта получится добраться как можно скорее и убедить население эвакуироваться в безопасное место. Приграничный Шебекинский городской округ ВС Украины массированно обстреливали на протяжении недели. Население массово уезжало из города и окрестностей.